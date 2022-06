MARCHEGG. Natur in allen Facetten konnte man im Schlosspark in Marchegg beim Familienfest erleben. Begonnen mit der Storchenmodenschau bis zu Erlebnisfahrten durch Marchegg, Yoga in der Natur, dem Spähikel zur Beobachtung von Wildtieren, Naturkunstbilder im Speicher, Naturvermittlungen beim Storchenhaus, einer Rätselrallye für die Kids durch die Landschaft bei der Fragen zur Natur beantwortet werden mussten, gab es viele Möglichkeiten, sich mit der Natur zu beschäftigen. Dazu gab es Tanz mit der Kindergruppe Klnka DetskyFolklorny Subor, Kindertheater, Musik mit der Kapelle Zahorienka, dem MV Breitensee sowie Charly&Heli. Die Veranstaltung wurd moderiert von Bernadette Scheck, als Übersetzerin in die slowakische Sprache wirkte Denisa Vitekova. Zur Eröffnung konnte Markus Weindl Landtagsabgeordneten René Lobner und Bürgermeister Gernot Haupt begrüßen und die Projektorganisatoren vorstellen.