AUERSTHAL. Eva Rossmann präsentierte ihr neues Buch "Vom schönen Schein" im - wie könnte es nach zwei Jahrzehnten, in denen die Krimi-Autorin ihrem Lieblingswinzer treu geblieben ist, anders sein - Weingut Döllinger in Auersthal. Unter den Zuhörern mit dabei: der Koch ihres Vertrauens, Manfred Buchinger, Wirt des Gasthaus zur alten Schule, und Bürgermeister Erich Hofer.

Rossmann ist gebürtige Grazerin und nicht nur Wahlweinviertlerin, sondern auch Wahl-Sardin, dementsprechend ist am Cover des neuen Buches der Blick vom Dach ihres Hauses in Sardinien zu sehen.

"Vom schönen Schein" beinhaltet zehn Erzählungen zu verschiedenen Themen und Orten. Das

Weingut Döllinger hat übrigens eine Sonderedition zum Buch herausgebracht: "Vom Schöner Sein". Ein trockener Sauvignon Blanc, Jahrgang 2019.

