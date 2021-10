GROSS-ENZERSDORF. „In Österreich gab es heuer bereits 21 Frauenmorde, es ist hoch an der Zeit, ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzten“, erklärt die SPÖ-Bezirksfrauenvorsitzende Sabine Hofireck anlässlich des Benefizlaufes gegen Gewalt an Frauen in Groß-Enzersdorf. 116 Teilnehmer,"doppelt so viele wie 2019", freut sich Sonja Hartmann von den Groß-Enzersdorfer Frauen. Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec bedankte sich bei den vielen freiwilligen Helfern und den Spendern von Goodies und Tombolatreffern.

Unter den zahlreichen Gästen war auch Bundesfrauenvorsitzende Ruth Manninger, Landtagsabgeordnete und Landesfrauenvorsitzende Elvira Schmidt, und die Bezirksfrauenvorsitzenden aus Mistelbach und Mödling, Claudia Musil und Gaby Steiner. Der Erlös kommt wie 2019 dem Frauenhaus Mistelbach zugute.