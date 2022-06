BEZIRK. Sie haben wissenschaftlichen, sind schön, selten, haben einen historischen Hintergrund oder prägen das Landschaftsbild auf besondere Weise: Naturdenkmäler.

56 sind es im Bezirk Gänserndorf, zu ihnen gehört zum Beispiel die "Stolze Föhre", Wappenbaum von Strasshof, der Dürnkruter Spitzahorn oder das Marienbründl in Engelhartstetten.

Bäume, Alleen, Quellen, Höhlen, markante Felsen - sie alle können zu Naturdenkmälern bestimmt werden. In Niederösterreich sind 1.400 Naturdenkmäler ausgewiesen. An ihnen dürfen keine Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen werden, ausgenommen regelmäßige Entfernung von Totholz zur Herstellung der Verkehrssicherheit oder zur Erhaltung der Vitalität eines Baumes. Flächen, wie das Feuchtgebiet "Alter Mühlbach" in Hauskirchen, genießen den höchsten Schutzstatus, daher ist hier auch naturschutzkonforme Pflege vorgeschrieben.