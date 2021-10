GLINZENDORF/STRASSHOF/BAD PIRAWARTH. Gleich drei Kindergärten wurden im Bezirk eröffnet, ein erfreulicher Stress für Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Volksfeststimmung herrschte in Glinzendorf, wo sich die Bürgermeister der vier im Verband agierenden Gemeinden Glinzendorf, Markgrafneusiedl, Großhofen und Raasdorf sehr erfreut über die modernen, freundlichen Räumlichkeiten zeigten. Im Beisein von Nationalrätin Angela Baumgartner und Landtagsabgeordneten René Lobner sowie weiteren Bürgermeistern der Nachbargemeinden konnten Ortschef Andreas Iser-Quirgst das ausführende Architekturbüro und Kindergartenleiterin Birgit Schreiber das Projekt und seine Entstehung beschreiben. Danach folgte die Festrede der Landesfrätin. Die Kosten von zwei Millionen Euro trugen zur Gänze Land und EU. Nach Einlagen der Kindergartenkinder und musikalischer Untermalung durch den MV Markgrafneusiedl segnete Pfarrvikar Wladyslaw Strus das Gebäude.

Im Anschluss wurde auch der Kindergarten in der Schulstraße in Strasshof offiziell seiner Bestimmung übergeben. Der 2006/2007 gegründete Hort wurde nach der Übersiedlung der Schule umgebaut und bietet nun einem dreigruppigen Kindergarten Raum. „Wir bedanken und beim Land NÖ und dem Bund für die großzügige Förderung“, betonte Ortschef Ludwig Deltl. Bei Gesamtkosten von 423.000 Euro übernahm das Land 25 % und der Bund 211.000 Euro. Eva Roula freute sich, Abgeordneten René Lobner, Vize Walter Vock, Vertreter des Gemeinderats und aus Nachbargemeinden begrüßen zu können. Christiane Teschl-Hofmeister zeigte sich beeindruckt, wie das alte Schulgebäude wieder Stück für Stück neuen Zwecken zugeführt wird. Die Feier wurde durch die Kindergartenkinder und die Regionalmusikschule umrahmt. Pfarrer Alexandre Mbaya-Muteleshi segnete die Räumlichkeiten