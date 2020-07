LASSEE. Auf der Straße zwischen Lassee und Leopoldsdorf ereignete sich ein schwerer Unfall. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte auf der Landesstraße einen 54-Jährigen Pkw-Lenker überholt, wobei er aus bislang unbekannter Ursache ins Bankett abgekommen war. Das Fahrzeug drehte sich und stieß mit dem des 54-Jährigen frontal zusammen, überschlug sich dann und kam schließlich im Feld zum Stilltand. Das Auto des des 54-Jährigen überschlug sich und bliebe im gegenüberliegenden Feld am Dach liegen.

Die beiden Männer erlitten Verletzungen schweren Grades. Nach der Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde der 20-Jährige mittels Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das Unfallkrankenhaus Wien Meidling geflogen und der 54-Jährige mit der Rettung in das Landesklinikum Mistelbach gebracht.