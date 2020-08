HOEHNAU. Der Verein AURING aus Hohenau an der March wurde für sein innovatives Projekt zum Schutz des Kammmolchs mit dem Hans-Czettel-Förderungspreis 2019 in der Höhe von 500 Euro ausgezeichnet.

Dem Donau-Kammmolch kommt aufgrund seines relativ kleinen Gesamtverbreitungsgebietes und den Gefährdungsszenarien naturschutzfachlich eine ganz besondere Bedeutung zu. Der Verein Auring hat unter dem Namen „Sein Name ist Molch, Kammmolch“ ein Projekt ins Leben gerufen, das den kleinen Wasserdrachen in der Bevölkerung bekannter machen soll, und um für dessen Schutz zu werben.