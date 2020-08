DEUTSCH-WAGRAM. Heuer wurden im KIGA „ Leopold Kunschakgasse 71“ zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Die Böden in den drei Gruppenräumen und im Bewegungsraum wurden geschliffen und neu versiegelt. Die Räume frisch ausgemalt, Teppiche getauscht, im Küchenbereich Verbesserungen vorgenommen und 79 Spots auf LED umgestellt, sodass statt 35 Watt nur mehr 5 Watt Leistung pro Spot erforderlich sind, also ein Siebtel des Stromverbrauches und in allen Kindergärten der Sandtausch im Außenbereich vorgenommen.

„Neben dem KIGA-Neubau in der Feldgasse ist uns die optimale Instandhaltung der bestehenden Kindergärten besonders wichtig, denn die Kinder sind unsere Zukunft und daher bedarf es hier eines besonders guten Umfeldes“, meint Bürgermeiter Fritz Quirgst zu den jährlichen Instandhaltungen in den Kindergärten und weiter: „Ich hoffe, dass es im September trotz Corona zu einem Normalbetrieb in den Kindergärten kommt!“