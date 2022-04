GÄNSERNDORF. Im Gemeindegebiet von Angern an der March, welche ein Teil der Radbasisnetzregion Gänserndorf ist, werden im heurigen Jahr zwischen den Ortschaften Tallesbrunn und Angern an der March beziehungsweise. zwischen Ollersdorf und Prottes ein Radweg saniert und. eine Radwegverbindung neu errichtet.

Tallesbrunn bis Angern

Während beim Abschnitt Tallesbrunn - Angern an der March eine Radwegsanierung erfolgt, wird ein Abschnitt zwischen Ollersdorf – Prottes neu errichtet. Den Radfahrern steht dann eine sichere Verbindung zur Verfügung. Landesrat Ludwig Schleritzko nahm in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Baustart für die beiden Radwegabschnitte vor.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: „Der NÖ Straßendienst ist auch abseits des KFZ-Verkehrs im Einsatz. Im Jahr 2021 wurden 41 Radwegprojekte (47 km) seitens des Landes NÖ umgesetzt und rund 100 Projekte betreut. Auch im Jahr 2022 werden wir als Land NÖ Geld in die Hand nehmen um die aktive Mobilität noch weiter in den Fokus zu rücken und in den Ausbau von Radwegen investieren“.

Die Radverbindung von Angern an der March bis Tallesbrunn verläuft

parallel zur ÖBB Nordbahnstrecke auf teilweise schon asphaltierten Wegen.

Westlich von Angern an der March wird ein rund 600 m langer Abschnitt saniert. Der mit einer sogenannten Spritzgussdecke bestehende Radweg wird auf Grund der aufgetretenen Schäden neu asphaltiert.

Ollersdorf - Prottes

Das gegenständliche Radwegprojekt stellt die Hauptverbindung für die Radfahrer und Radfahrerinnen zwischen der Katastralgemeinde Ollersdorf (Marktgemeinde Angern an der March) und der Marktgemeinde Prottes dar.

Er beginnt am sogenannten Wienerweg im Bereich des südlichen Ortsbeginnes von Ollersdorf und wird nach einer Länge von rund 1,7 km südwestlich von Ollersdorf in einen bestehenden asphaltierten Weg Richtung Prottes angebunden. Feld- und Wie-senwege werden für den Bau des Radweges herangezogen.

Entsprechend der Untergrundverhältnissen wird der Radwegabschnitt mit einer Trag- und Deckschicht in einer Breite von 3,0 m mit einem beidseitigen Bankett bis zu 0,5 m ausgeführt.

Mit der Fertigstellung ist im Herbst 2022 zu rechnen.

Die Gesamtkosten der beiden Radwegabschnitte belaufen sich auf 520.000 Euro und werden vom Land NÖ, der Marktgemeinde Angern an der March und vom Bund getragen.