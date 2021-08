BEZIRK. GÄNSERNDORF. Bei einem Besuch der Hochwasserschutzanlagen im Bezirk Gänserndorf konnten die Verbandsobmänner und Bürgermeister der Hochwasserschutzverbände Staatssekretär Magnus Brunner einen Einblick in die Zusammenarbeit der Verbände mit den Rettungsorganisationen geben.

Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker präsentierte einen Rückblick auf die Hochwasser in den Jahren 2002, 2006 und 2013. Diese Ereignisse waren die Basis und der Start für die Entwicklung von Alarmplänen, Ausbildungen und Übungen sowie einem Kooperationsvertrag mit der viadonau.

Brunner zeigte sich beeindruckt: “Die Hochwasser-Ereignisse der vergangenen Wochen haben es wieder gezeigt: Jeder in den Hochwasserschutz investierte Euro ist mehr als sinnvoll! Aber es sind vor allem die Menschen – viele Ehrenamtliche, viele Feuerwehren, viele Einsatzkräfte – die hier angepackt haben. Daher nochmals Danke an alle Einsatzkräfte, freiwilligen Helfer und besonders die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren!"

Detailliert wurden auch die Sonderalarmpläne March sowie die neu entwickelten KAT-Pläne für die Donau vorgestellt. Bei einer Bereisung der March und der Donau mit Feuerwehrbooten konnten die Funktionäre der Feuerwehr Brunner die Besonderheiten und Herausforderungen des Wasserdienstes in unserer Heimat vermitteln.