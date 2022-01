BEZIRK. Der Kleinprojektefonds Österreich – Tschechische Republik (KPF) unterstützt kleine grenzüberschreitende Partnerschaftsprojekte in einem Umfang von 3.500 Euro bis maximal 23.500 Euro Projektgesamtkosten.

EU-Landesrat Martin Eichtinger: „Das Zusammenkommen und das miteinander Arbeiten an in Niederösterreich und Tschechien, wird seit vielen EU-Programm-Perioden durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung erfolgreich unterstützt. Genau diese grenzüberschreitenden Kooperationen sind so wichtig für Europa und unser Bundesland. Deshalb nimmt die EU von 2016 bis 2022 1,7 Millionen Euro an EFRE-Fördergeld für Niederösterreich in die Hand und fördert grenzüberschreitende Begegnungsmaßnahmen zwischen Bürgerinnen und Bürger beider Länder.“

Rund 440.000 Euro EU-Mittel und 25 Projekte entfallen dabei auf das Weinviertel.

So wird zum Beispiel eine Kooperation zwischen dem NÖ Verein CIRCle, dem CZ Verein Lužánky und dem Wiener Verein Rhizomatic Circus initiiert und aufgebaut. Der Kooperationsaufbau startete mit einem Online-Treffen im Mai 2021 und einem Kick-Off Treffen im Sommer 2021. Im Zuge dessen kam es zur gemeinsamen Planung des Circus Art Research Lab (CARL). Im CARL treffen circa 25 Zirkus-, Performance-, Multimedia-KünstlerInnen aus Österreich und Tschechien aufeinander. In einem zirzensisch, künstlerisch experimentellen Rahmen erarbeiten die Teilnehmenden gemeinsam eine multimediale Show, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht und als Trailer veröffentlicht werden soll. Hauptaugenmerk liegt am theoretischen sowie praktischen Wissenstransfer der Vereine.