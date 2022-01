OBERSIEBENBRUNN. Am 30. Jänner wird in drei niederösterreichischen Gemeinden gewählt, darunter auch in Obersiebenbrunn. In dem kleinen Dorf treten fünf Fraktionen an. Am 30. Jänner wird der Gemeinderat in Obersiebenbrunn neu gewählt. Die SPÖ mit Spitzenkandidat Herbert Porsch, bis zu seinem Rücktritt im Herbst Bürgermeister, die ÖVP mit Spitzenkandidat Walter Seehofer sowie die Listen GO7 mit Rudolf Grill und LOS mit Heinrich Brandstetter und die FPÖ mit Ingo Landegger als Spitzenkandidat.

Bei der Presskonferenz der ÖVP in St. Pölten betonte VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner: „Seit dem Rücktritt der SPÖ-Gemeinderäte und des SPÖ-Bürgermeisters führt unser bisheriger Vizebürgermeister Walter Seehofer die Amtsgeschäfte. Ziel der Volkspartei Obersiebenbrunn ist es, wieder Sachlichkeit und Ruhe in die Gemeindepolitik zu bringen.“ Herbert Porsch, der nach der vergangenen Gemeinderatswahl durch Losentscheid Bürgermeister geworden war, kritisiert die beiden Bürgerlisten. „Es war zuletzt leider unmöglich, Projekte in Angriff zu nehmen, weil durch die Blockade der Bürgerlisten kein Budget verabschiedet werden konnte.“ Sein Ziel ist es, dass die SPÖ mandatsstärkste Partei wird und er Bürgermeister bleibt. Geplante Projekte: „Bauplätze schaffen, Straßensanierung, Öffnen des Schlossparks, Frühbetreuung von unter Zweieinhalbjährigen, Neubau der Volksschule und ein neues Musikerheim.“

Wahlergebnis 2020

SPÖ 36,47% (+3,38%)

LOS 23,34% (+23,34%)

GO7 19,70% (-12,26%)

ÖVP 18,46% (-4,06%)

FPÖ 2,04% (-0,46%)