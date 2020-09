FRANZENSDORF. Starkes Team: Jacqueline Kallina, trainiert vom Franzensdorfer Mario Mostböck, unterstützt durch Sporttherapeut Gerhard Mayer, holte am Wochenende den Staatsmeistertitel auf der Triathlon Langdistanz in Podersdorf am See.

Mario Mostböck und Gerhard Mayer führen gemeinsam das Personal Training Studiogetfit.

