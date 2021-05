LASSEE. Extrem, extremer, Rainer. Wer den Lasseer Rekordbrecher Rainer Predl kennt, weiß, dass die Ankündigung, beim 72-Tage-Lauf neue Bestzeit zu holen ernstzunehmen ist. Drei Tage auf einer 1,909-Kilometer-Runde im Kreis laufen ist eine sportliche und mentale Herausforderung. Und wie Rainer versichert: "Alles andere als monoton. Dank meiner tollen Betreuercrew war stets frischer Wind mit dabei und sie hielt mich moralisch bei Laune.

Es galt, den Österreich Rekord von Franz Sack (430km) zu knacken. Andreas Kapui war als zweiter Starter mit dabei. Am Sonntag, den 23. Mai ging es los, alle zwölf Stunden war ein Richtungswechsel vorgesehen.

Rainer Predl : "Da ich immer wieder gefragt werde, wie man das mental aushält, ist meine Antwort recht simpel: Ich halte mich an jedem mentalen Grashalm fest und trickse so meinen Kopf auf. Dies kann eine Runde Zahl sein wie KM 320 oder eine dreifach Zahl wie KM 222.

Ebenso hole ich mir mentalen Push durch die Motivationsschreiben der vielen Freunde in den Social Media Kanälen, auch von den Arbeitskollegen und Freunden vor Ort die mitlaufen, applaudieren und natürlich den Anrainern die sogar auf die Straße Motivationsschreiben und Glückwünsche hinterließen."

In den Nächten lief Rainer Predl mit dem IPod und hörte Musik. Zwischendurch duschte der Sportler, fütterte seine Katze und kuschelte bei einem 20-minütigen Powernap mit ihr. Insgesamt kam er auf zwei Stunden Schlaf innerhalb von drei Tagen.

In der zweiten Nacht musste Andy aufhören, er hatte starke Schmerzen im Fuß.

Nach der letzten und schwierigsten Nacht ging es am dritten Tag in die Zielgeraden, in der Letzten Runde begleitete Bürgermeister Roman Bobits den Rekordbrecher.