GÄNSERNDORF. 5-mal Gold 6-mal Silber und 2-mal Bronze, dazu noch der Landesmeistertitel in der Klasse der Juniorinnen durch Stella Lobner. Dies ist die erfolgreiche Bilanz des SV Gymnastics Gänserndorf nach den NÖFT Landesmeisterschaften im Kunstturnen am vergangenen Wochenende in St.Pölten.

In der Eliteklasse hatte sich Klara Reisel (ehemalige Landesmeisterin) sich berufsbedingt vom Wettkampfsport bereits verabschiedet. Nach der Coronapause, wollte sie es allerdings nochmal wissen und überraschte alle mit Platz 2 und dem Vizelandesmeistertitel. Mit viel Routine turnte sie einen technisch sauberen Mehrkampf und musste sich nur knapp Selina Kickinger von der SU Böheimkirchen geschlagen geben.

Überraschung des Tages

Die große Überraschung des Tages lieferte die 13-jährige Stella Lobner., die sich nach einer tollen Mehrkampfleistung den Juniorenlandesmeistertitel erkämpfte. Platz 2 ging an Vereinskollegin Sara-Grace Carabasa, der allerdings die Balkenübung misslang und ihr die Chance auf den Titel nahm.

Bei den Kunstturnern fehlten verletzungsbedingt Gänserndorfs Nummer 1 und Titelverteidiger Yannik Lehner, sowie Junior Kevin Gindl. So musste der talentierte Kunstturnnachwuchs des Marchfelder für eine Medaillenbilanz sorgen. Unter den Gänserndorfer Kunstturntalenten stach vor allem der neunjährige Matteo Schinkovich durch technisch saubere Übungen und dem Sieg in seiner Leistungsklasse hervor.

Wolfgang Lehner (Kunstturnverantwortlicher des SV Gymnastics Gänserndorf): "Nach der langen Wettkampfpause können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein und gehend motiviert in die kommenden Wettkämpfe."

Ergebnisse der nÖFT Kunstturn LM aus Gänserndorfer Sicht:

Turnerinnen:

Elite: 2. Klara Reisel

Juniorinnen: 1. Und NÖ Landesmeisterin Stella Lobner, 2. Sara-Grace Carabasa

Juniorinnen Allg.Kl.: 3. Carla Redlich, 4. Taisia Nizhynska

Jugend 2: 1. Damaris-Faith Carabasa, 2. Viktoria Helmer

Jugend 3: 3. Mirabell Lobner, 4. Marlene Neuner, 6. Leonie Laumer, 9. Janina Albrecht

Gl 2: 1. Allegra Gantner

Gl1: 5. Greta Reinthaler, 6. Caroline Riha, 9. Anna Huszar, 10. Pia Fink, 11. Sophie Vanek

Turner:

Jugend 2: 2. Rafael Titikov

Jugend 3: 2. Daniel Tröstl

Kinder 1: 2. Maximilian Schachinger

Kinder 2: 1. Matteo Schinkovich

Kinder 3: 1. Tobias Tröstl, 6. Simon Hana