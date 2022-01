WIEN/NEUSIEDL/GERASDORF. Die Geschäftsleitung der Paul & Partner Unternehmensgruppehat eine Corona-Challenge ins Leben gerufen und verlost an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Zeitraum 10. Jänner bis 14. Februar 2022 (Valentinstag!) die meisten Corona Tests machen folgende Preise:

1. Wochenende für 2 Personen in Barcelona mit Vueling; 4 Sterne Hotel (Donnerstag bis Sonntag)

2. Wochenende für 2 Personen in Mörbisch am See in den Neustifter Suites

3. € 100 Bonus

Weiters erhalten alle, die mehr als 15 Tests haben und nicht die Plätze eins bis drei gewonnen haben € 50 Bonus.

Auß erdem gibt es Bonuspunkte für alle die geboostert, aktuell2-fach geimpft sind sowie die, die sich in diesem Zeitraum nun den Erststich geben lassen. "Wir hoffen damit mehr Leute zum Testen und Impfen zu bewegen und ein schnelleres Ende der Pandemie zu ermöglichen. Deshalb sind wir auch schon lange Partner von Österreichimpft", so Geschäftsführer Ing. David Paul.

Zum Unternehmen

Die Paul & Partner Gruppe betreibt unter der Marke „Paul & Partner“ zwei Immobilienbüros, eines im G3 in Gerasdorf und eines in Wien. Die Gruppe ist sehr breit aufgestellt, hält über

200 Wohn- und Gewerbeeinheiten im Bestand sowie entwickelt aktuell gut 100 weitere Wohnungen mit der eigenen Baufirma – der Neusiedler Wohnbau GesmbH.