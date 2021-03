GÄNSERNDORF. "Ich war immer schon von Stoffen begeistert, besonders australische Stoffe mit traditionellem Aborigines-Muster haben es mir angetan", erzählt Susanne Danßmann. Also entstand die Idee, ihre Begeisterung in ein Geschäftsmodell umzuwandeln und ein Fachgeschäft zu eröffnen. Als Geschäftdspartnerin holte sie Doris Gradt ins Boot, die leicht zu überzeugen war. "Ich nähe schon immer, seit ich mich erinnern kann." Seit 2019 führen die beiden nun das Geschäft "verSTOFFt" in der Bahnstraße/Hans-Kudlich-Gasse und setzten auf ihr Gespür für Kundenwünsche. Das Sortiment wird laufend erweitert und verändert, je nachdem, was gerade stark gefragt ist. Jetzt im Frühjahr kommen die leichten Viskosestoffe in allen Farben und vielen Mustern, auch Kunstleder und feste Stoffe für Taschen gibt es zur Auswahl. "Wir haben zwei Kundentypen die Taschen- und die Kleidernäher", zwinkert Danßmann. Männliche Näher gibt es natürlich auch.

Das Angebot von verSTOFFt geht aber über Stoffe und Zubehör hinaus. Im Geschäft gibt es auch Baby- und Kinderkleidung, auf Wunsch kann man auch Stoffe auswählen und Babykleidung bestellen. Zudem ist der Laden Annahmestelle für Nähmaschinen-Reparaturen.

Danßmann und Gradt freuen sich auf die Zeit der Öffnung nach dem Teil-Lockdown: "Dann gibt es bei uns wieder Nähkurse", sehnen sie die alte Normalität herbei.