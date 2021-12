Das Land Niederösterreich verleiht jedes Jahr eine besondere Auszeichnung für vorbildliche Bauten. Auszeichnungen ergingen auch an den Passivhaus-Kindergarten in Deutsch-Wagram sowie an das Büro- und Betriebsgebäude in Markgrafneusiedl.

Passivhaus-Kindergarten in Deutsch-Wagram

Planer: Juri Troy Architects, Wien

Bauherr: Stadtgemeinde Deutsch-Wagram

Als eingeschoßiger, quaderförmiger Baukörper im heterogenen Umfeld errichtet und mittig am Grundstück positioniert sorgen die vollflächigen Verglasungen auf beiden Gebäudeseiten tagsüber für optimale Belichtungsverhältnisse. In Holzmassivbauweise umgesetzt, schaffen die Sichtholzoberflächen im Inneren ein ansprechendes Raumerlebnis und überzeugendes Wohlfühlambiente für Kinder und deren Betreuerinnen. Das Raumkonzept überzeugt durch seine klare Struktur und Wegeführung sowie durch seine kindgerechte Gestaltung und Maßstäblichkeit. Der klimaschonende Passivhausstandard rundet das überzeugende Gesamtkonzept zusätzlich ab.

Büro- und Betriebsgebäude IWG in Markgrafneusiedl

Planer: Kaltenbacher ARCHITEKTUR ZT GmbH, Scheiblingkirchen, Architekt Moosmann zt-gmbh, Wien

Bauherr: Ing. W. Garhöfer Gesellschaft m.b.H.

Bestehend aus einer langgestreckten Produktionshalle, einem kompakten Bürogebäude und einem schlanken Flugdach, welches beide Baukörper als witterungsgeschützte Achse verbindet, entstand eine Betriebsanlage von hoher architektonischer Erscheinungs- und Ausführungsqualität. Verkleidet mit einer goldenen Metallfassade spiegelt die Gebäudehülle des Bürogebäudes thematisch stimmig die Tätigkeit des Betriebs für Galvanotechnik und Metallveredelung wieder, die Produktionshalle besticht durch ihre rhythmisierende lotrecht strukturierte Betonfassade und macht die unterschiedlichen Nutzungen nach außen hin ablesbar. Der elegante Baukörper des international tätigen Betriebes vermittelt überzeugend dessen Firmenphilosophie und steht sinnbildlich für den qualitätsorientierten Wirtschaftsstandort Niederösterreich.