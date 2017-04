Museum Hohenau: "My ArtWork"

23.04.2017, 23:29 Uhr

Jasmin Marie Piskaty: neuer leuchtender Stern am künstlerischen Himmel

HOHENAU (mb): "Ihre Bilder sind so farbenfroh und lebensbejahend", ist Ruth Trinkler begeistert. "Schon als Kind wollte ich malen. Andere Kinder wollten Spielzeug, ich nur Stifte und Malblöcke", gibt sich Piskaty, die hauptberuflich im Sozialbereich tätig ist, bescheiden. Brigitte Semanek, Obfrau des Museumsvereins, kann stolz auf die erfolgreiche Saisoneröffnung mit der begabten Künstlerin sein. Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellung durch Mathias Polster am Klavier. Bürgermeister Robert Freitag war fasziniert: "Man weiß gar nicht, wie viele Talente wir hier haben". Die Ausstellung ist bis 21. Mai, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14-17 Uhr im Hohenauer Museum zu besichtigen. Fotos: www.meinbezirk.at/gaenserndorf.