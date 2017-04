Post erbost Strasshofer Kunden

25.04.2017, 00:00 Uhr

Hohenau und Lassee top

Ein Strasshofer Kunde ärgert sich: "Der Postkunde kann ja inzwischen alles selbst machen: Pakete - mit zu Hause ausgedruckter Paketmarke - aufgeben, kleinere Pakete abholen."Am Dienstag nach Ostern war die Postbox im Postamt Strasshof wieder einmal nach einem Wochenende voll, es konnte kein Paket aufgegeben werden. "Ist denn der Stauraum so winzig, dass die paar Pakete nicht mehr hineinpassen? Dann sollte die Post dringend etwas ändern", meint der Strasshofer. In Gänserndorf ist die Situation ähnlich. An Samstagen geht die Postbox über.Post-Pressesprecher David Weichselbaum informiert: "Die Öffnungszeiten der Post-Geschäftsstellen werden laufend evaluiert und richten sich stark nach der Kundenfrequenz." Gleichzeitig würden Selbstbedienungsservices ausgebaut. "Da die Paketmengen ständig steigen, werden diese Services auch immer stärker nachgefragt."Laut Weichselbaum zeigen die Postpartner laut aktueller Auswertung des ersten Quartals 2017 wieder eine positive Entwicklung. Vor allem die Post-Partner in Lassee und Hohenau haben hohe Kunden-Zustimmung. Gemessen werden die Qualität des Brief- und Paketversandes (Zustelldauer, Zuverlässigkeit der Zustellung, Retourenabwicklung etc.), das Leistungsangebot der SB-Zonen oder die Zufriedenheit der Kunden mit den Mitarbeitern.

Postämter

Im Bezirk Gänserndorf gibt es nur mehr fünf Postämter: Auersthal, Gänserndorf, Groß-Enzersdorf, Deutsch-Wagram und Strasshof. Zusätzlich gibt es noch 14 Post-Partner im Bezirk.Österreichweit bearbeitet die Post wir 81 Milionen Pakete im Jahr. Die Anzahl der Paket-Sendungen steig, die Zahl der Briefe geht jährlich um 5 Prozent zurück.2009 wurden 1.019 Millionen Sendungen verschickt, 2016 verzeichnete die Post 787 Millionen Briefsendungen im Vergleich: 50 Millionen Pakete 2009, 81 Millionen Pakete 2016.