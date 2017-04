Marlies Männersdorfer überzeugt bei Kunstturn-EM

27.04.2017, 22:30 Uhr

Gänserndorf : Gänserndorf |

Von 19.-23. April fanden in Cluj (Rumänien) die Europameisterschaften im Kunstturnen statt. Die Spitzensportlerin und ehemalige Gymnastics-Turnerin Marlies Männersdorfer (19) absolvierte einen durchaus gelungenen Auftritt: Vier selbstbewusst und sicher vorgetragene Übungen brachten sie auf Rang 48 von über 100 Turnerinnen aus 35 Nationen.

Die Highlights ihrer Präsentation waren ein neu einstudierter Sprung und eine wunderschön choreografierte Bodenübung. In einer Gruppe mit Spitzenturnerinnen aus Holland und Deutschland gelang ihr mit einer der besten Wettkämpfe ihrer bisherigen Karriere. Einziger Wermutstropfen war ein Abstieg am Balken, weil sie sich beim Absprung zu einem gymnastischen Sprung eine Zehe verrenkte. Männersdorfer: "Ich wusste bei der Landung nicht, ob die Zehe unter dem Fuß ist oder gerade in die Höhe steht!". Vor Schreck fiel sie vom Gerät, konnte aber danach ihre Übung sicher zu Ende bringen.Die nächsten Ziele stehen im Mai mit Weltcupturnieren in Slowenien und Kroatien an, wo Männersdorfer mit ihrer guten Form von Cluj vielleicht sogar in Finalnähe turnen kann.