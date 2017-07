Tennis Turnier Marchfeld Open 2017

22.07.2017, 08:16 Uhr

Bereits zum 9. Mal fand heuer wieder das Marchfeld Open und zeitgleich auch das 7. Junior Marchfeld Open statt. Knapp 80 Teilnehmer aus 17 verschiedenen Clubs kämpften im Einzel in den Klassen Damen Allgemein, Herren Allgemein, Herren 45+ und Herren 55+.Bei den Jugendlichen spielten die Burschen in den Klassen u12, u14, wobei sich Nico Lugus, vom TC Deutsch Wagram, bei den Burschen u12 in einem spannenden Finale in 3 Sätzen durchsetzen konnte. Gewessler Christoph vom TC Groß-Enzersdorf verteidigte seinen Titel in der Klasse u14 vom Vorjahr erfolgreich.

Bei den Damen gewann die ehemalige WTA Spielerin Claudia Enache vom UTC BH Wr.Neustadt, gegen unsere Nummer 1, Sarah Vogth vom TC Groß-Enzerdorf. Caudia Enache beeindruckte mit Ihrem können und zeigte uns auf welchem Niveau in der WTA gespielt wird.Bei den Herren der Allgemeinen Klasse gewann Bleier Bernd vom UTC Deutschkreutz gegen Oberreither Matthias vom TC Groß-Enzersdorf. Somit war es die Neuauflage des letztjährigen Finales und Bleier Bernd konnte seinen Titel verteidigen.Schober Martin vom Sport Club 2011 setzte sich im Finale der Herren 45 gegen Lassmann Kurt vom TC Rodax durch. Schneider Günther von Ober St. Veither Tennis Club setzte sich gegen Klemmer Erich vom TC Essling im Finale durch und gewann somit die Klasse 55+.Wir gratulieren allen Teilnehmern sehr herzlich und bedanken uns für ihren Einsatz !Wir können auf ein sportlich sehr wertvolles Turnier zurückblicken, trotz Regens am Samstag, Vormittag, konnten wir dank unserer Platzwarte die die Plätze in kürzester Zeit wieder auf Vordermann gebracht haben das Turnier fortsetzen.Wir freuen uns über die zahlreich erschienenen Teilnehmer und Zuschauer, unter denen sich auch Fr. Vizebürgermeisterin Obereigner–Sivec befand, die auch, die von der Stadtgemeinde gesponserten Pokale, an die Teilnehmer überreichte.Bedanken möchten wir uns auch beim Restaurant das die vielen Zuschauer und Spieler hervorragend bewirtet hat.Wir laden alle herzlich ein, uns nächstes Jahr beim 10. Marchfeld Open, zu besuchen.Wenn Sie nicht so lange warten wollen, sollten Sie sich auf unserer Homepage über unseren Club informieren www.tennis-grossenzersdorf.at , auf ein baldiges Wiedersehen im TC Groß-Enzerdorf am Mariensee.