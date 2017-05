Frau in der Wirtschaft: Mütter brauchen mehr als Blumen

05.05.2017, 16:15 Uhr

Seitens Frau in der Wirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich wird seit langem der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen gefordert. „Hier ist nicht nur ein Mehr an Kinderbetreuungsplätzen dringend notwendig, sondern auch die Qualität darf keinesfalls vernachlässigt werden“ erklärt Förster. Ein besonderes Manko ortet die Unternehmerinnen-Vertreterin bei den Betreuungsangeboten in den Ferien und der modernen Arbeitswelt angepassten Öffnungszeiten.„Auch die Ausweitung der steuerlichen Absetzbarkeit von Betreuungskosten muss zeitnah umgesetzt werden,“ fordert Förster. „Bislang sind nur die Kosten für die Kinderbetreuung in Höhe von maximal 2.300 Euro pro Kalenderjahr und Kinder bis zum zehnten Lebensjahr absetzbar. Dieser Betrag soll erhöht und die Altersgrenze bis zum Ende des Pflichtschulalters (10 – 14 Jahre) ausgeweitet werden“, so Förster.Unterstützung betroffener Familie – Förster für flexible ArbeitszeitmodelleAuch mehr Flexibilität in der Arbeitszeit könnte es berufstätigen Müttern erleichtern, den Alltag mit Kindern und Job unter einen Hut zu bringen. "Wir sehen in der betrieblichen Praxis immer wieder, dass der Wunsch nach flexibleren Arbeitszeiten gerade bei Frauen stark vorhanden ist, da so die individuelle Kinderbetreuung im Einzelfall besser gelöst werden kann,“ unterstreicht die FiW-Bezirksvertreterin die Forderung nach mehr Flexibilität im Arbeitszeitgesetz.Frau in der Wirtschaft (FiW) im Bezirk Gänserndorf vertritt die Interessen der rund 1.250 Unternehmerinnen (exklusive Personenbetreuer und der Organisation von Personenbetreuung). Diese leisten einen maßgeblichen Beitrag zu Beschäftigung und Wohlstand im Bezirk Gänserndorf. Knapp jedes dritte Unternehmen im Bezirk Gänserndorf (28,5 Prozent) wird von einer Frau geleitet.In NÖ erfolgen bereits 44 Prozent der Unternehmensneugründungen (exklusive Personenbetreuer und der Organisation von Personenbetreuung) durch Frauen.