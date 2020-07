Nach ca. fünf Monaten coronabedingter Wettkampfpause fand am vergangenen Wochenende im BSFZ Südstadt für Luis Kurz der erste Schwimmwettkampf statt. Nachdem das internationale Multinationsmeeting für den österreichischen Nachwuchskader im April in Griechenland coronabedingt ebenfalls nicht stattfinden konnte, wurde am vergangenen Wochenende ein Ersatzmeeting mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen veranstaltet. Geschwommen wurde gegen Spitzenschwimmer aus Tschechien und die Slowakei. Luis Kurz schwamm dabei über 50 m Freistil und 100 m Freistil jeweils persönliche Bestzeit und erreichte beide Male den zweiten Rang. Über 200 m Freistil, seiner absoluten Lieblingsstrecke, schwamm Luis in einer sehr guten Zeit sogar zum Sieg. Luis Kurz ist also gut in Schuss - bleibt nur zu hoffen, dass die kommenden Schwimmveranstaltungen, die normalerweise den Höhepunkt der Schwimmsaison bilden, in den nächsten Wochen abgehalten werden können.