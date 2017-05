Stadtteilfest Untere Lend

Seit inzwischen drei Jahren findet in der Unteren Lend im Sommer das Stadtteilfest statt. In diesem Jahr feiert der Stadtteil am Inn am Samstag, denLos geht es um 14 Uhr!In diesem Jahr gibt es verschiedene Programmpunkte an zwei Standorten in der Lend zu entdecken. Im Innenhof der Siedlung in der Anna-Dengel-Straße gibt es Speisen und Getränke vom Sprengerhof Absam und vom neuen Café im Erzspeicher. Dazu spielen die Mutter Zirbelar auf. Beim Stand der Bikerei kann jede/r ihr/sein Fahrrad vorbei bringen und gemeinsam mit den Profis direkt vor Ort reparieren und für den Sommer fit machen. Außerdem gibt es wie jedes Jahr ein großes Stadtteilquiz für Kinder und Jugendliche.

Beim Sportplatz Pigar findet wieder ein großes Fußballturnier für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren statt. Betreut wird das Spektakel vom Verein Mobile Jugend- und Gemeinwesenarbeit IL Ost. Spannende Spiele und allerlei Spaß für Kinder bietet auch in diesem Jahr das Jugendland auf der Guggerinsel, direkt neben an.Organisiert wird das Stadtteilfest gemeinsam mit engagierten Bewohner_innen von der sozialen Stadtteilentwicklung KOMM ENT HALL.