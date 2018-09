ASVÖ Tirol macht sich zukunftsfit

09.09.2018, 18:28 Uhr

Tirols größter Sportdachverband legte bei der Klausur im Milser Reschenhof seine sportpolitische Ausrichtung für die nächsten drei Jahre fest.

Adaptierung bestehender Ziele

Wissenswertes zum ASVÖ Tirol

Traditionsgemäß begibt sich das gesamte Präsidium nach einer Generalversammlung geschlossen für zwei Tage in Klausur, wo dann die sportlichen, organisatorischen und auch „politischen“ Richtlinien für die nächsten drei Jahre festgelegt werden. In einem moderierten open space-Verfahren erörterten 20 Präsidiumsmitglieder und weitere Mitarbeiter des ASVÖ Tirol neue, zeitgemäße Fragen zu den Punkten Organisationsentwicklung, Förderrichtlinien, Öffentlichkeitsarbeit und Zukunftsideen.„Die Klausur in Mils war sehr produktiv, in einem moderierten Verfahren haben wir die Wünsche, Ziele und Visionen unserer Präsidiumsmitglieder bündeln und in richtige Bahnen lenken können. Nun gilt es, das Erarbeitete konsequent umzusetzen - zu diesem Zweck haben wir eigene Ausschüsse gebildet“, erklärt ASVÖ-Präsident Hubert Piegger. Der Sistranser wurde im Mai bei der Generalversammlung von mehr als 1.000 Mitgliedsvereinen zum neuen Präsidenten gewählt und möchte in dieser Funktion natürlich erste Akzente setzen. „In den kommenden drei Jahren werden wir unseren Fokus auf die Bereiche Grund- und Bausubventionen, Projektarbeit und Veranstaltungen sowie Serviceleistungen für unsere Vereine legen“, lässt sich Hubert Piegger bereits ein wenig in die Karten schauen.Mit seinen über 175.000 aktiven SportlerInnen, die in mehr als 1.000 Vereinen über 70 Sportarten ausführen, ist der ASVÖ Tirol Österreichs größter Landessportdachverband. Seine Aktivitäten reichen von der Subvention von Vereinen über die Unterstützung in rechtlichen und finanztechnischen Fragen bis hin zu einem breiten Projekt- und Weiterbildungsangebot.