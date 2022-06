Vergangenen Freitag hielt die Freiwillige Feuerwehr Statzendorf eine technische Übung ab.

STATZENDORF (PA). Die Rettung einer eingeklemmten Person in einem Fahrzeug war die Übungsannahme. Nachdem der Übungsbefehl ausgegeben wurde, besetzte man sofort das Rüstlöschfahrzeug. Der Übungsort befand sich in Statzendorf in der Sportplatzsiedlung. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass der Fahrer massiv eingeklemmt und nicht ansprechbar war. Eine zweite Person befand sich am Beifahrersitz und war offensichtlich nicht schwer verletzt. Sofort führte man eine Crashrettung durch. Die zweite Person wurde unter Zuhilfenahme von Rettungsboa und Spineboard rasch und schonen aus dem Fahrzeug gerettet. Im Anschluss wurden noch alternative Rettungswege ausprobiert.