Günther Schrödel ist einer von drei Grätzelpolizisten in Hietzing. Eine Aufgabe, der er mit Herz nachkommt.

WIEN/HIETZING. "Na, hier ist aber schon Leinenpflicht", macht Gruppeninspektor Günther Schrödel am Fuße des Küniglberges das Frauchen eines entzückenden Pekinesen aufmerksam. Diese kommt der freundlichen Aufforderung auch sofort nach. Strafe gibt es für die Ordnungswidrigkeit übrigens keine. "Ich setzte lieber auf Aufklärung", erklärt er und so wird das sonst oft so strenge Auge des Gesetzes schon einmal zugedrückt.

Seit 1988 ist Günther Schrödel Polizist, seit 1991 ist er in Hietzing im Dienst. Genauer gesagt in der Polizeiinspektion Lainzer Straße (Lainzer Straße 147–149). Anfang 2019 entschied er sich dafür, Grätzelpolizist zu werden.

Eine Aufgabe, die man vielleicht am besten so erklärt: Wenn Hietzing ein Dorf ist, ist er der sympathische Dorfpolizist, an den man sich jederzeit mit jedem Anliegen wenden kann. Und mit jederzeit ist jede Zeit gemeint. "Man kann mich eigentlich rund um die Uhr unter 0664/850 55 65 erreichen. Aber zum Glück wissen die meisten, dass ich Tagdienst habe."

Von Lainz bis Speising

Das Revier, in dem er jeden Tag unterwegs ist, ist sicher eines der schönsten, aber zugleich auch größten Rayons in Wien. Kein Wunder, zählen doch der Lainzer Tiergarten und der weitläufige Küniglberg dazu. "Da kommen schon ein paar Meter zusammen", fasst Günther Schrödel seine tägliche Strecke zusammen. Auf diesem Weg erreicht er sein Ziel. "Es gilt Präsenz zu zeigen und das subjektive Sicherheitsgefühl zu steigern. Und das auf einer menschlichen Ebene."

Mit dem selbstgemalten Bild sagten Hietzinger Schüler "Danke".

Besonders am Herzen liegen ihm dabei die Kinder. Seit Jahren übernimmt er die Verkehrserziehung in den Volksschulen der Umgebung. In dem Zusammenhang hat er eine Bitte an die Eltern der Schüler in der VS Steinlechnergasse, wo er fast täglich den Schulweg überwacht. "Ich würde mir wünschen, dass mehr von Ihnen auf das 'Elterntaxi' verzichten." Sein Tipp: "Parken Sie doch in der Nähe und gehen Sie mit Ihrem Kind den Rest zu Fuß." Die Kinder jedenfalls danken ihm für seinen Einsatz. Einige von ihnen haben ihm sogar ein Bild gemalt, das sein Büro ziert und auf das er sichtlich stolz ist.

Den Kontakt zu den Bürgern findet Günther Schrödel nicht nur auf seiner Tour, sondern auch bei den "Grätzeldialogen". Diese waren während der Coronakrise nicht möglich, jetzt sind sie aber zurück. Jeden ersten Mittwoch im Monat finden sie von 10 bis 11 Uhr in der Raiffeisenbank auf der Hietzinger Hauptstraße 20 statt. "Einfach vorbeikommen", lädt Günther Schrödel abschließend zu den Treffen ein.

