Der 27. Wiener Spaziergang startet, wieder in Schönbrunn. Heute sehen wir uns das Palmenhaus an. Wir hatten Schneefall und heute strahlenden Sonnenschein und blauen Himmel. Das ergibt schöne Fotos.

Das Palmenhaus befindet sich auf dem Areal des ehemaligen holländisch-botanischen Gartens und wurde 1881/82 nach den Plänen von Franz Xaver Segenschmids errichtet. Das Palmenhaus ist 113 Meter lang, besteht aus einem 28 Meter hohen Mittelpavillon und zwei, um drei Meter niedrigeren, Seitenpavillons. Diese drei Pavillons sind miteinander verbunden. Diese bilden drei verschiedene Klimazonen. Ein Kalthaus im Norden, ein temperiertes im Mittelteil und ein Warmhaus im Süden.

Dampfwasserheizung

Die unterschiedlichen Temperaturen werden mit einer Dampfwasserheizung erzielt. Dadurch können exotische Pflanzen von allen Kontinenten gezeigt werden.

Eisenkonstruktion

Interessant und sehr imposant die Eisenkonstruktion des Palmenhauses. Mit viel Glas verleiht diese Eisenkonstruktion eine gewisse Leichtigkeit. Faszinierend sind die Eisen-Wendeltreppen, die leider geschlossen sind und teilweise mit Pflanzen überwachsen. Wäre schön wenn man über eine Treppe hoch gehen könnte. Der Ausblick auf Schönbrunn müsste herrlich sein, und der Blick nach unten in das Palmenhaus grandios.

Erwähnenswert ist auch noch, dass das Schönbrunner Palmenhaus das letzte und größte seiner Art in Europa ist. Schön das es bei uns in Wien zu bewundern ist.

Willst mich pflanzen?

Diese Redensart ist vielleicht hier im Palmenhaus entstanden?

Dieser Spaziergang wurde am 23.1.2022 veröffentlicht. Weiterlesen und noch mehr Spaziergänge zum Nachlesen finden Sie auf www.49plus.at