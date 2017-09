Der Polizeikalender 2018 im Alten AKH präsentiert

30.09.2017, 13:11 Uhr

Den Leitspruch des Fotografen Peter Berger, der gemeinsam mit dem Composingkünstler Wolfgang Alberty für die Bilder des Polizeikalenders 2018 verantwortlich ist, stellt "Das Wesen des Menschen bei der Aufnahme sichtbar zu machen, ist die höchste Kunst der Fotografie,“ ein Zitat Friedrich Dürrenmatts, in das Zentrum seiner Arbeit.Auf 13 Bildern werden Beamtinnen und Beamte von verschiedenen Polizeiinspektionen auf künstlerische Art und Weise in Szene gesetzt. "Es hat sehr viel Spaß gemacht für das Jännerblatt vor der Kamera zu stehen", so Ines Lerch, aus Wien 18/19 Wasserrettung, sie symbolisiert den Schutzengel.Der Kalender ist ab sofort für 9,90 Euro bei dieser Adresse erhältlich.