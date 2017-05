Für Hobby-Kicker: Anmelden beim vierten Hietzinger Cup

09.05.2017, 10:51 Uhr

Kicken im Hörndlwald: Am 13. Mai findet der 4. Hietzinger Cup statt. Aber Achtung: Anmeldungen sind nur bis 11. Mai möglich

Anmeldung per E-Mail

HIETZING. Mittlerweile hat das Fußballturnier der Jungen Volkspartei (JVP) Hietzing im Hörndlwald schon Tradition. Am Samstag, 13. Mai, ist es wieder so weit: Auch heuer wird gegen die Verbauung des Waldes gekickt. Mitmachen können Sportler ab 16 Jahren.Es treten Teams aus fünf Feldspielern plus einem Tormann gegeneinander an. Sie müssen um 9 Uhr am Sportplatz in der Joseph-Lister-Gasse 96 sein. Gekickt wird bis 17 Uhr.Die Anmeldung muss bis 11. Mai an hietzingcup@gmail.com erfolgen. Unbedingt den Teamnamen und die Namen der sechs Spieler nennen! Die Teilnahme kostet pro Team 2 Euro. Infos: facebook.com/jvp13