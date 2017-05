Garteln ganz ohne Balkon und Garten

03.05.2017, 13:50 Uhr

Grüner Daumen aber kein eigenes Beet? Wir haben die besten Tipps für Hobbygärtner im Westen Wiens.

Hietzing:

WESTWIEN. In der Frühlingszeit steigt die Lust dem grünen Daumen freien Lauf zu lassen. Doch in einer Stadt ist das nicht immer so einfach ohne eigenen Garten oder Balkon. Wir wissen, wo Gärtner auch ohne eigenes Beet Gemüse und Kräuter pflanzen können.Die City Farm Schönbrunn veranstaltet regelmäßig verschiedenste Workshops sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Dabei geht es rund um das Kennenlernen der Natur und um das Garteln. Die nächsten Termine im Überblick:- Freitag, 21. April und Samstag, 22. April: Gärtnern auf den Balkon. Am Freitag von 16 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 12.30 Uhr wird alles Nützliche in Erfahrung gebracht. Kosten: 40 Euro.- Donnerstag, 4. Mai: Kinder können beim Nützlingsworkshop von 15 bis 17.30 Uhr die tierischen Helfer im Garten kennenlernen. Kosten: 30 Euro.- Freitag, 12. Mai: Beim Bastelworkshop für die ganze Familie werden von 15 bis 17.30 Uhr Muttertagsgeschenke kreiert. Kosten: 35 Euro.Um eine Anmeldung unter 01/813 59 50 215 für alle Workshops wird gebeten. Weitere Infos: www.cityfarm.at

Bezirksübergreifend:

In der Angermayergasse und der Trazerberggasse gibt es Parzellen, die Gartenfreunde mieten und bepflanzen können. Die Flächen sind für die Saison 2017 leider schon besetzt. Aber Interessierte können sich bereits für das nächste Jahr vormerken lassen. Mehr Infos und die Preise gibt es dazu unter Tel.: 0699/10887205 oder auf der Homepage www.natuerlichwild.at/selbsternte Auch in Penzing hat sich das Prinzip des Nachbarschaftsgarten durchgesetzt. Gepflegt wird der Garten von Anrainern und der Gebietsbetreuung. Bei Interesse an einer Mitgliedschaft kann man sich per Mail an matznergarten.info@gmx.at melden.Seit 2012 wird in der Grimmgasse 10 schon gemeinsam gegartelt. Hier werden die vom Verein ZEIT!RAUM selbst gebauten Hochbeete bepflanzt. Wer Interesse oder Fragen hat, kann sich unter 01/892 74 00 oder per Mail an gemeinschaftsgarten@zeitraum.org informieren.Das Lokal "Unverschwendet" am Schwendermarkt 18 lädt am Freitag, 28. April, ein überschüssiges Saatgut zu kaufen. die überschüssigen Setzlinge kommen vom Biohof Mogg. Von 14 bis 19 Uhr können die Bio Reinsaat Setzlinge ergattert werden.Ebenfalls im Bereich der Kreuzung Haberlgasse und Friedmanngasse wird zum urbanen Garteln eingeladen. Außergewöhnlich ist, dass Künstler der nahen Galerie "PEPH" eine Badewanne, Baumaterialsäcke und Betonziegel als Pflanztröge verwendeten. Bei Interesse: 01/406 41 54Der Verein Gemeinschaftsgarten Rosenberg bepflanzt jedes Jahr einen Teil des Josef-Kaderka-Parks. Jährlich werden an Interessenten freigewordene Beete verlost. Wer mitgärtnern möchte kann sich unter 01/245 03 18 080 oder per Mail an garten.rosenberg@gmx.at melden.Im Währinger Park gibt es seit 2014 den Nachbarschaftsgarten "Zaunkönig". Aktuell werden dort 20 Beete bepflanzt. Für diese Saison sind leider alle Beete schon belegt. Aber dank eines Rotationsprinzips werden immer wieder Beete frei. Wer mitmachen möchte kann sich mit einer Mail an gb18@gbstern.at auf die Interessentenliste eintragen lassen.Ein gemeinschaftliches Garteln wird auch in der Springsiedelgasse 32 angeboten. Auf rund 630 Quadratmetern wird hier in Hochbeeten Obst und Gemüse gezogen. Wer am Gärtnern teilnehmen möchte kann sich unter 0677/614 667 54 oder per Mail an gartenunser@yahoo.com informieren.Wer seinen Pflanzen etwas Gutes tun möchte, ist mit der Erde "Guter Grund" auf dem richtigen Weg. Die Erde "Guter Grund" der MA 48 wird mit Kompost aus der Wiener Biotonne hergestellt und kommt gänzlich ohne Zugabe von Torf aus. Diese kann man auf allen Mistplätzen in 18- und 40-Liter-Säcken zum Preis von drei beziehungsweise fünf Euro kaufen.Wer seinem Gartenbeet neues Leben einhauchen möchte, kann noch bis 27. April bei den Tauschkisten in den Lokalen der Gebietsbetreuungen 17 und 18 Saatgut tauschen. Möglichkeiten dazu gibt es zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Gebietsbetreuungen.Auf den Pflanzentauschbörsen der Gebietsbetreuung können kostenlos Pflanzen für Balkon, Garten und Fensterbrett getauscht werden. Vor Ort stehen Pflanzenexperten zur Beratung zur Verfügung und die Gebietsbetreuung informiert über Grünraum-Initiativen im Stadtteil. Zusätzlich wartet auf alle jungen Besucher ein buntes Programm - von naturnahem Basteln bis zum Blumentopf-Bemalen. Die Teilnahme an den Pflanzentauschbörsen ist kostenlos. Für den Tausch von mehr als einer Pflanze kann bei Anmeldung ein Stand unter Tel.: 01/485 98 82 reserviert werden. Die nächsten Pflanzentauschbörsen finden am Freitag, 28. April, (18., Aumannplatz/Norbert-Liebermann-Park) von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 6. Mai, (16., Yppenplatz) von 9 bis 14 Uhr statt.Wer kein Beet im Gemeinschaftsgarten bekommen hat, kann sich auch so gärtnerisch austoben. Über die Gebietsbetreuung können über die Aktion "Garteln ums Eck" Baumscheiben bepflanzt werden. Wer hier mitmachen will, kann seinen gewünschten Platz mit Foto, Baum-Nummer und Adresse per E-Mail an die Gebietsbetreuung schicken.