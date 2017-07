Post präsentiert neue Uniformen

27.07.2017, 01:16 Uhr

Schon während des Entwicklungsprozesses hatten die zukünftigen TrägerInnen die Möglichkeit, Anregungen zu Look, Schnitt und Komfort zu geben, die in die Entwürfe integriert wurden. „Als Imageträger repräsentieren unsere MitarbeiterInnen das Unternehmen nach außen – Auftritt und Aussehen spielen dabei eine große Rolle“, so DI Dr. Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post. „Marina Hörmanseder verbindet in ihrer Kreation Design und Funktionalität eindrucksvoll miteinander.“„Für mich ist es eine Freude, meinen Designauftrag als österreichische Modemacherin der neuen Uniformen der Österreichischen Post wahrzunehmen“, freut sich Stardesignerin Hörmannseder. „Als Designerin war es im Zuge des Entwicklungsprozesses für mich spannend – vor allem während meines Tages als Mitarbeiterin in der Filiale und als Zustellerin – hautnah zu erleben, wie wichtig perfekte Schnittführung, Materialien für die Qualität und Tragekomfort einer Uniform sind. Aus diesen Erfahrungswerten haben wir ein Design entwickelt, das diesem Anspruch gerecht wird und dennoch unverkennbar meine Handschrift trägt“.Ehe das finale „roll-out“ erfolgt, startet im August noch ein zweiphasiger Tragetest, in dem noch gegebenenfalls noch Änderungen vorgenommen werden können. Ab 2019 wird das Outfit landesweit in der Zustellung, im Filialnetz und in der Güterbeförderung für den perfekten Auftritt sorgen.Einen Einblick in Marina Hörmanseder Post – Tag gibt es unter: www.post.at/hoermanseder