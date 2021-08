„Honsig Buam“ rocken Lech

Beim 14. Lecher Musikantentag waren die Brüder Thomas, Hannes und Martin im Einsatz.

LECH/RETZER LAND. Volksmusikanten aus Deutschland, Südtirol und Österreich, insgesamt 23 Gruppen haben in traumhafter Umgebung, im gesamten Ort, in 17 Betrieben, in Gärten, Stuben, Terrassen, selbst am 1450 Meter hohen Rüfikopf aufgespielt. Selbst in der Pfarrkirche wurden die Messen würdig, musikalisch umrahmt. Eine internationale Kulturveranstaltung die vom Volksliedwerk des Landes Vorarlberg in der Destination Lech/Zürs aM Arlberg organisiert wurde.

Honsig Buam aus Platt

Die weitangereisten (rund 620 km) „Honsig Buam“ aus dem Retzer Land, aus Platt, sind zum dritten Mal in Folge Gäste dieses Musikantentages.

Der Bürgermeister aus Lech Stefan Jochum, Obmann der Lecher Musikkapelle, ein begnadeter Musikant, beherrscht Schlagzeug, Flügelhorn, Ziehharmonika und Alphorn, begrüßte die Musikfreunde und meint überzeugend: "Es ist endlich an der Zeit, wieder zu musizieren und die Vielfalt der Musik zur Freude aller erklingen zu lassen."

Die „Honsig Buam“ hochqualifizierte Jung-Musiker mit höchsten Auszeichnungen an mehreren Instrumenten, bespielten in Lech die Besucher auf der Terrasse des Restaurants „Hus 08“ mit Polka, Walzer, Ober Krainer Musik und gut interpretierten aktuellen Liedern.

Begeistertes Publikum

Das passende Outfit der drei Jungs, das den Besuchern die ebenfalls mit Tracht oder Dirndl gekommen sind angepasst war, haben mit ihren Darbietungen zu „standing ovation“ geführt.

Mit guter Ausbildung, Talent und dazugehörigen Ehrgeiz kann man schon was erreichen, das Trio hat das Retzer Land im „Ländle“ sehr gut vertreten.