Ein Genuss! Beim Gang in die Grean ist sie fühlbar: die Weinviertler Gelassenheit. Ein Spaziergang am Ostermontag, an dem die Winzer und Kellerbesitzer traditionsgemäß zu einem Rundgang im frühlingshaften Weingarten einluden.

JETZELSDORF. Selbstverständlich mit gemütlichem Ausklang in der Kellergasse, abgeleitet vom biblischen Emmausgang. Beim Verkosten des Jungweins wird für die Ernte gedankt und Energie für das kommende Jahr geschöpft. Diese Tradition hat es bereits 2019 geschafft, von der Österreichischen UNESCO-Kommission als Immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet zu werden. Der NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing genießt ebenfalls den Gang in d‘Grean in Jetzelsdorf im Pulkautal: „Eine schöne Tradition in unserem Weinviertel, der wir nun nach zwei Jahren in der Pandemie endlich wieder nachgehen können.“