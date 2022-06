Der Sound von hunderten Musiker:innen aus ganz Österreich ertönte am Sonntag, den 26.06.2022 über ganz Wien. Mit dabei: Maximilian Gschladt aus Hollabrunn.

HOLLABRUNN. Das diesjährige 88.6 Rock-Together kehrte nach dem Riesenerfolg im letzten Jahr noch größer und lauter auf die Wiener Donauinsel zurück. Als Teil des Line-Ups beim Donauinselfest 2022 performte die größte Rockband der Welt in Begleitung des Orchesters MEA-Symphonics den Song „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana. Zu Ehren des kürzlich verstorbenen Künstlers Willi Resitarits gab die Band auch den ‚57er Chevy‘ zum Besten und schuf ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten.

Ein Meer aus Gitarren, Schlagzeugen, Bässen und Sänger:innen erstreckte sich am Sonntag, den 26.06.2022 über die Wiener Donauinsel. Bereits am Vormittag fanden sich dort Hunderte Musiker:innen aus ganz Österreich mit einem gemeinsam Ziel zusammen: Beim diesjährigen 88.6 Rock Together als größte Rockband, die je am Donauinselfest gespielt hat, den Song „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana zu performen. Für das extra Gänsehautfeeling lud radio 88.6 das Profi-Orchester MEA-Symphonics als Überraschungsgäste ein, um gemeinsam mit der Rock-Together Band zu spielen. Das Ergebnis: Ein musikalisches Highlight; nicht nur für die Musiker:innen „Es war mir eine besonders große Freude, das diesjährige 88.6 Rock-Together im Rahmen des Donauinselfestes begrüßen zu dürfen. Die größte Rockband auf dem größten Open-Air-Festival Europas bei freiem Eintritt – in meinen Augen ein ‚perfect match‘. Gemeinsam mit hunderten Musiker:innen haben wir einen ganz besonderen Donauinselfestmoment kreiert“, zeigt sich Matthias Friedrich vom Pro Event Team für Wien begeistert.

Berührendes Cover des ‚57er Chevy‘ als Tribut an Willi Resetarits

Auch dieses Jahr entschied die 88.6-Community welchen Song sie gemeinsam jammen wollen. Die Wahl fiel nicht nur auf „Smells Like Teen Spirit“, sondern auch auf einen zweiten ganz besonderen Song. Aus der 88.6 Hörer:innenschaft erreichten den Radiosender zahlreiche Vorschläge, um den kürzlich verstorbenen Willi Resetarits, auch bekannt als Ostbahn Kurti, einen besonderen Tribut zu zollen. So spielten die Sänger:innen und Gitarrist:innen ob Profi oder Anfänger:in, auch den ‚57er Chevy‘ und ehrten mit viel Herzblut und Gefühl einen der größten österreichischen Künstler. Mit einer aufwendigen Filmproduktion hielt 88.6 die gemeinsame Performance beider Songs fest. Die Ergebnisse werden am 1. und 8. Juli veröffentlicht.

Auch Ralph Meier-Tanos, Geschäftsführer von 88.6 freut sich über das Ergebnis: „Das Bedürfnis die musikalische Leidenschaft gemeinsam auszuleben und das besondere Feeling von Live-Events zu erleben ist groß. Dass wir dafür mit dem 88.6 Rock-Together den passenden Rahmen schaffen können und Hunderte Musiker:innen aus ganz Österreich erreichen, macht mich sehr stolz.“