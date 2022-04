Frühlingskonzert war auch Benefizkonzert und die Spendeneinnahmen wurden von der Stadtgemeinde Pulkau auf rund 3.775 Euro verdoppelt.

PULKAU. Die Trachtenkapelle Pulkau lud zum Frühlingskonzert in den Pulkauer Stadtsaal. Musikstücke wie der Triumphmarsch aus Aida, Gruß aus Böhmen, Olympic Spirit oder eine Kulttour durch die 80er Jahre begeisterten das Publikum. Die Trachtenkapelle Pulkau wandelte kurzer Hand das Frühlingskonzert in ein Benefizkonzert für Flüchtende aus der Ukraine um. Die Stadtgemeinde Pulkau verdoppelte die Spendeneinnahmen vom Samstagkonzert.

So konnten insgesamt 3.774,90 Euro an Nachbar in Not – Ukrainehilfe überwiesen werden.