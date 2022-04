Der Ende 2014 gegründete unabhängige Verein „Aktive Senioren Hollabrunn“, der sich die Förderung der körperlichen und geistigen Fitness und Geselligkeit von Senioren auf die Fahnen schrieb und über mehr als 100 Mitglieder verfügte, wurde nun aufgelöst.

HOLLABRUNN. Obmann Fritz Wagner, mittlerweile 80 Jahre alt geworden, legte sein Mandat zurück. Da es nicht gelungen war, einen Nachfolger aufzubauen, blieb nur die Auflösung als einzige Option. Immerhin waren die meisten Mitglieder zusammen mit Fritz Wagner um sieben Jahre älter geworden und mangels ausreichendem Zugang jüngerer Pensionisten der Altersdurchschnitt von 70 auf 75 Jahre angestiegen.

Nach sieben Jahren ist es aus

Mehrere Mitglieder waren bereits aus Altergründen ausgetreten bzw. gestorben. Zusätzlich wirkten sich Corona und der Busunfall im September 2021 in der Oststeiermark so nachhaltig auf das Vereinsgeschehen aus, dass nach den 346 Veranstaltungen in den sieben Vereinsjahren eine adäquate Weiterführung nicht mehr zu erwarten war.