Im Regierungsviertel in St. Pölten hat Fotograf Bertl Schleich aus Deinzendorf Landeshauptfrau Stellvertreter Stephan Pernkopf ein Weintrauben Foto überreicht.

DEINZENDORF. Stephan Pernkopf hat sich dieses Foto im Vorjahr anlässlich einer Spatenstichfeier für den Hochwasserschutz in Zellerndorf ausgesucht. Das besagte Foto stammt aus dem Zyklus der Foto-Serie mit dem Ausstellungsthema „einfach Augen auf“ wo das Weinjahr, das Werden der Weintraube bis zur Reife dargestellt wird.

Ausstellung der Fotos

Bürgermeister Markus Baier hat im Sitzungssaal am Gemeindeamt Zellerndorf auch eine Serie dieser Fotos aufgehängt und meint, er werde des Öfteren gefragt woher diese ausdrucksstarken Fotos stammen.

Gelegenheit all diese Fotos öffentlich zu sehen gibt es am 23. Und 24. April bei der Weintour Weinviertel bei Winzer Reinhard Hirsch in Watzelsdorf in der Kellergasse „Am Veitlberg“.