SPÖ wählte eine neue Doppelspitze im Bezirk Hollabrunn und stellte die Weichen für die kommende Landtagswahl.

BEZIRK HOLLABRUNN. Bei der Bezirkskonferenz wurde der bisherige SPÖ-Bezirksvorsitzender Richard Pregler mit 98,5 Prozent Zustimmung erneut zum Vorsitzenden der SPÖ im Bezirk Hollabrunn gewählt. An seiner Seite nun der zweite Bezirksvorsitzende Stefan Hinterberger, der schon bisher in Göllersdorf sehr aktiv war.

Doch auch die Bezirksfrauen haben gewählt – und ihre Vorsitzende Elke Stifter mit satten 100 Prozent im Amt bestätigt.

Aufbruchstimmung

„Das sind tolle Ergebnisse, die zeigen, dass die SPÖ im Bezirk Hollabrunn eng zusammensteht und mit diesem jungen, aktiven Team für die politischen Herausforderungen der Zukunft gerüstet ist“, betonte Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl in seiner Rede. Zumal Stefan Hinterberger auch zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl (mit 99 %) gekürt wurde, und Richard Pregler die Nationalratswahl-Liste des Bezirkes anführen wird (ebenfalls mit 99 % der Delegiertenstimmen).

Für Stefan Hinterberger war die herrschende Aufbruchstimmung unter den Anwesenden spürbar: "Die Absolute Mehrheit der ÖVP in Niederösterreich muss bei der nächsten Landtagswahl gebrochen werden und das wird auch passieren!"

An der Seite des Volkes

In ihren Festreden gingen Landeshauptfrau Stellvertreter Franz Schnabl und Nationalrat Max Lercher auf das Totalversagen der Regierung ein: „Die Grüne Klubchefin heißt zwar Maurer – aber von den tatsächlichen Belastungen der Maurer und anderer Arbeitnehmer hat sie keine Ahnung!“ Denn eine „Volks“-Partei, die sich hauptsächlich mit den eigenen Skandalen, Inseratenaffären und Gerichtsverhandlungen befassen müsse, habe eben nicht mehr die Zeit, sich auch noch um die wirklichen Bedürfnisse der Menschen in diesen schweren Zeiten der Teuerung und Pandemie zu kümmern.

„So sind wir nicht“, betonte Max Lercher. „Wir sind die Partei, die wirklich an der Seite der Österreichinnen und Österreicher steht!“

Kandidaten

Die SPÖ im Bezirk Hollabrunn geht mit folgenden Kandidat*innen in die nächste Landtagswahl:

1. Stefan Hinterberger

2. Elke Stifter

3. Richard Pregler

4. Esma Öztürk

5. David Rein

6. Daniela Poisinger

7. Peter Frühberger

8. Trixi Vyhnalek

9. Herbert Goldinger

10. Anita Hausknecht

11. Jürgen Flötzer

12. Michaela Sturm

13. Josef Pöllendorfer

14. Franz Fischer

15. Patrick Eber