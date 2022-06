"Meiner Seel' , 's is a fürchterlichs G'fühl, wenn man selber nicht weiß, was man will" „Der Zerrissene“von Johann Nepomuk Nestroy Regie und Überarbeitung: Josef Newerkla Premiere, am 1. Juli 2022, 20:00 Uhr im Brandlhof in Radlbrunn Bei Schlechtwetter im Dorfzentrum Radlbrunn Weitere Vorstellungen: So. 3. Juli, Fr. 8. Juli, Sa. 9. Juli, So. 10. Juli, Fr. 15. Juli, Sa. 16. Juli, So. 17. Juli, jeweils um 20:00 Uhr Kartenvorverkauf: Gemeindeamt Ziersdorf, tickets@buehne-weinviertel.at 02956 2204-16