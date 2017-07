SV Breitenwaida sagt leise servus

18.07.2017, 09:00 Uhr

Verein stellt wegen Spielermangel und drohenden Strafen Betrieb ein.

BREITENWAIDA (mk). Zumindest für ein sportliches Meisterschaftsjahr sagt der SV Breitenwaida „Servus“ und wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr in der 2. Klasse Schmidatal zu sehen sein. Wie es anschließend weitergeht bleibt vorerst offen.In der vergangenen Spielzeit belegte der SV Breitenwaida mit acht Punkten den letzten Tabellenplatz in der 2. Klasse Schmidatal. Bereits in der aktuellen Saison und in der Vergangenheit mussten einige Spiele der Reservemannschaft abgesagt werden, da zu wenig Spieler vorhanden waren. In weiterer Folge wurde auch mit einer “Rumpftruppe“ wegen Spielermangel in der Kampfmannschaft gespielt.Über längere Zeit wurde bereits diskutiert, den Spielbetrieb auf Eis zu legen, da hohe Strafen das Resultat der Absagen waren. Für einen kleinen Verein im Weinviertel ein schwerer Brocken zu stemmen. In einer offiziellen Stellungnahme auf der Facebook-Fanseite des SV Breitenwaida gab der Vorstand schließlich bekannt, dass sich der Verein für zumindest ein Jahr aus dem sportlichen Spielbetrieb zurückziehen wird.Der Rasen wird dennoch weiter gepflegt werden und auch Trainingseinheiten werden regelmäßig abgehalten. Den Spielern bleibt es selbst überlassen, ob sie den Verein wechseln.

Spieler können Klub wechseln

Laut Transfergesetz können die Spieler den Klub für ein Jahr verlassen, müssen aber, sollte der Verein im kommenden Jahr wieder sportlich aktiv werden, zum SVB zurückkehren.