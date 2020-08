Der Josefstädter "Kinderradspaß" kommt bei Groß und Klein gut an.

JOSEFSTADT. Ende Juli fand in der Lange Gasse zum ersten Mal die vor Kurzem geschlossene Spiel-, Spaß- und Bewegungskooperation zwischen dem Bio-Markt und dem von der Radagenda initiierten "Kinderradspaß" statt. Das Resümee: ein Erfolg auf ganzer Linie.

Denn während die Eltern entspannt einkaufen konnten, waren ihre Kleinsten damit beschäftigt, die zahlreichen Fahrräder auszutesten.

Initiative sehr beliebt

Die Idee dazu hatte der Josefstädter Vater Bernd Kantoks vor ungefähr eineinhalb Jahren. Er sammelte Teile eines Kindergittersystems und unterschiedliche Kinderfahrräder aus ganz Wien zusammen. Gemeinsam mit der Josefstädter Radagenda betitelte er die Initiative als "Kinderradspaß". Seither ist das Projekt von den öffentlichen Festivitäten des Bezirks, darunter das Josefstädter Straßenfest, das Kindersommerfest sowie das Europäische Nachbarschaftsfest, nicht mehr wegzudenken. Auch andere Bezirke wie die Landstraße oder der Alsergrund haben mittlerweile Gefallen an der Idee gefunden und bereits Mietanfragen gestellt. Für weitere Informationen und die Ausleihe – diese ist kostenfrei –steht die Radagenda unter info@agendajosefstadt.at zur Verfügung.

Weitere Termine der Aktion auf dem Bio-Markt in der Lange Gasse sind am 29. August und 26. September.