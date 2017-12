AT

In der Galerie Sandpeck Wien 8, Florianigasse 75, Ecke Uhlplatz am

Montag 15.1.2018 um 19Uhr

Elisabeth Kinsky

Lichtbildervortrag: "Die Umrundung des Kailash, den heiligen Berg Tibets im Jahr 2010."

Mit zwei Freundinnen, einem Führer und einem Chofför ging es im Jeep von Lhasa bis zum Kailash und zurück nach Kathmandu. Die Erreichung des Drolmala-Passes auf 5700m Höhe und das Eintauchen in den eiskalten Manosarowa-See auf 4800m Höhe waren die Höhepunkte dieser Reise neben vielen anderen wunderbaren Eindrücken.

freier Eintritt! mehr www.sandpeck.com