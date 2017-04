Ein öffentliches Wohnzimmer in der Josefstadt entsteht!

, Florianigasse 75 , 1080 Wien AT

Vernetzungspicknick am Uhlplatz

27.04.2017, 15:00-19:00 Uhr

Uhlplatz (Ecke Blindengasse), 1080 Wien



Wohnen oder arbeiten Sie in der Nähe des Uhlplatzes? Haben Sie Ideen für das Grätzl rund um den Uhlplatz?

Bei einem Picknick wollen wir mit Ihnen gemeinsam über das Grätzl reden! Was gefällt Ihnen? Worüber würden Sie sich freuen?



Kommen Sie zu unserem Vernetzungspicknick und reden Sie mit! Gemeinsam gestalten wir das Grätzl.