Schmeichelhaftes 1:0 des ATSV Sattledt

30.09.2017, 21:14 Uhr

In Halbzeit zwei änderte sich das Bild. Die Marchtrenker im Vorwärtsgang und die Hausherrn auf Konter lauernd. Das wäre für die Gäste in dieser Phase beinahe ins Auge gegangen: Riesenglück in Minute 62 und 78 als Georgiev Nikola nur die Stange trifft. Der Endspurt begann mit viel Pech für die Blau-Gelben. Hrsto Krachanov setzt einen Kopfball an die Latte, der zurückspringende Ball landete auf Tomas Oravec´es Kopf und von dort wiederum an der Latte (87.!) Einen zweiten Doppelpack also an Metall gesetzt. Nach diesem "Pech" nahm das SC-Verhängnis seinen Lauf. Einen Abspielfehler in der SC-Abwehr "überzuckerten" die Sattledter und fand dieser in Lorenz Esterer seinen Vollstrecker (88.) In der Nachspielzeit noch eine Riesenchance für Marchtrenks Jasmin Mehic, der aber scheiterte kläglich an Tormann Füreder Patrick (93.)

Stimmen eingeholt: "Wir starteten zu selbstsicher in diese Partie und wurden von dem unbändigen Siegeswillen der Sattledter überrascht!"Vorspiel: 5:0 für die GastgeberVorschau: Meisterschafts-Heimspiel gegen TSV Utzenaich am Samstag, 7.10.2017, 16:00/18:00 Uhr