So heißt das Label „Lulu loves the moon“ von Elisa Ems-Domenig aus Ferlach frei übersetzt. Sie ist Amigurumi-Designerin.

FERLACH. Was ist Amigurumi überhaupt? Dabei handelt es sich um eine Häkel- (und Strick)kunst, bei der kleine Tiere, Gegenstände und Puppen mit niedlichen Charakterzügen hergestellt werden. Die Figuren eignen sich zum Spielen oder Sammeln. Elisa ist eine Amigurumi-Designerin, das heißt, sie entwirft eigene Designs, die sie dann mit Nadel und Wollfaden zum Leben erweckt. Anschließend bringt sie diese Designs zu Papier und verkauft sie dann als Download-Dateien auf verschiedensten Plattformen. „Wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann, kommen mir die meisten Ideen. Eine riesige Inspirationsquelle sind außerdem meine beiden kleinsten Söhne und die Natur. Sobald sich eine Idee zu einem neuen Design in meinem Kopf festgesetzt hat, bringe ich sie entweder zuerst als Skizze auf ein Blatt Papier oder wenn es die Zeit zulässt, häkle ich sofort los. Bis ich dann mit dem ersten Entwurf zufrieden bin, braucht es viele Versuche und ich fange immer wieder von vorne an, bis die Figur in meinen Augen perfekt ist“, erzählt uns Elisa von ihrer Leidenschaft, die sie zum Beruf gemacht hat.

Elisa mit zwei ihrer „Schätze“ aus der Lulu loves the Moon-Familie.

Vom Hobby zum Beruf

Mit dem Häkeln begonnen hat die Wahl-Ferlacherin im Jahr 2014. 2016/17 musste sie dann aufgrund einer Risikoschwangerschaft lange im Krankenhaus liegen, wo sie sehr viel Zeit hatte zum Häkeln. „In dieser Zeit begann ich professioneller an die Sache heranzugehen und habe mich mit dem Verkauf von fertigen Häkeltieren selbstständig gemacht. Leider ist die Fertigung von Häkelarbeiten sehr zeitintensiv und war für mich neben meinen fünf Kindern so nicht mehr möglich. Also habe ich 2018 damit begonnen, meine Designs nur mehr als Anleitungen zum Verkauf anzubieten“, erzählt sie uns. Hauptsächlich entwirft sie Tiercharaktere. „Mein Hauptcharakter ist das kleine Häschen namens Pumpkin, welches 2018 in Häkelkreisen weltweit bekannt wurde. Mittlerweile haben sich viele weitere Charaktere in die Lulu loves the Moon-Familie dazugesellt, vom Fuchs über eine Schildkröte bis hin zum Alpaka“ so Elisa Ems-Domenig.

Es gibt schon unzählige Charaktere die Elisa hergestellt hat.

Die Anleitungen

Die Anleitungen kosten zwischen 2,90 bis 5,80 Euro. Angeboten werden sie auf zwei Online-Plattformen, bei Etsy und bei Crazypatterns unter lululovesthemoon. Ebenso findet man die Werke unter demselben Namen auf Facebook und Instagram. „Ich hatte auch bereits zwei Kollaborationen, einmal für einen großen Wollversandhandel und auch noch für eine Handmade-Zeitschrift, für die ich Anleitungen entworfen habe“, verrät Elisa. Die Anleitungen sind in Englisch, Spanisch, Französisch, Holländisch, Dänisch, Italienisch und Türkisch erhältlich.