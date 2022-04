Die längste Kirschbaum-Allee Österreichs soll man zukünftig in der Marktgemeinde Ebenthal finden.

EBENTHAL. Vor Kurzem begann die Pflanzung der ersten 90 Bäume von der Bogengasse in Reichersdorf bis zur Brücke Altgurnitz auf der Nordseite der Glan. In der Marktgemeinde Ebenthal lautet das Motto "Von Heute ins Morgen". Im Rahmen eines großen Gemeinschaftsprojekt soll auf Initiative der SPÖ-Gemeinderäte Markus Krainz und Alexander Schober-Graf entlang des Glan-Begleitweges die längste Kirschbaum-Allee Österreichs mit 300 Bäumen entstehen. Dabei wird die Bevölkerung eingebunden, um die Promenade noch attraktiver und l(i)ebenswerter zu machen und weiter als Naherholungsgebiet zu etablieren. "Das Ziel ist es, die Gemeinde klimaneutral auszurichten und dabei das Notwendige mit dem Schönen zu verbinden", erklärt Bürgermeister Christian Orasch.

Von Altgurnitz zum Gurkspitz

Das Projekt soll in mehreren Phasen umgesetzt werden. Nach dem ersten bereits erwähnten Abschnitt folgt der nächste Abschnitt von der Bogengasse in Reichersdorf bis zum Dr.-Karl-Renner-Weg in Gradnitz. Dies soll in Verbindung mit einem Projekt zur Rekultivierung des Wasserverbands Glan passieren. Die Ausdehnung der Baumpflanzunge von der Brücke Altgurnitz bis zum Gurkspitz kann erst unter Rücksichtnahme auf die Anrainer und in direkter Abstimmung mit dem "Öffentlichen Wassergut", dem Wasserverband Glan und der ARGE Naturschutz erfolgen.

Baumpaten

Für 30 Euro kann man Baumpate werden. Für diesen Beitrag erhält man einen Kirschbaum, einen Bissschutz und einen Baumpfahl. Interessierte können sich direkt bei den Initiatoren Markus Krainz 0680/3221061 und Alexander Schober-Graf 0664/2261647 informieren.