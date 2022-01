In der Marktgemeinde Feistritz im Rosental ist für das Jahr 2022 einiges geplant. Wie Bürgermeisterin Feinig der WOCHE verrät.

Bürgermeister Sonya Feinig zeigt sich in Feistritz im Rosental investitionsfreudig.

FEISTRITZ IM ROSENTAL. Die größten Investitionen für das Jahr 2022 der Marktgemeinde im Rosental ist die Fertigstellung des Feuerwehrzubaues für die Stützpunktfeuerwehr in Feistritz. Die Investitionshöhe soll um die 100.000 Euro betragen. Außerdem wird die Platzgestaltung beim Schulzentrum beziehungsweise beim Kindergartenzentrum in Angriff genommen. Darunter fällt eine Erweiterung der Parkmöglichkeiten rund um die Bildungseinrichtungen, Neuasphaltierungen und Neubepflasterungen von sanierungsfälligen Straßen und Wegen, sowie der Ausbau der Straßenbeleuchtungen. Die Kosten für diese Erweiterungen betragen um die 300.00 Euro. "Die Gemeinde hat immer mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Unser Straßennetz ist 75 km lang und auch da muss es ständig Sanierungen geben. Auch bei den Wasserleitungen und Kanalisationsanlagen sind laufend Sanierungen fällig. Für die Kinderbetreuung haben wir viel zu meistern. 2021 wurde eine dritte Nachmittagsbetreuungsgruppe in der Volksschule errichtet. Auch der Kindergarten hat mittlerweile 3 Gruppen. Da wir die Elternbeiträge gering halten möchten, sind hier auch sehr hohe Abgänge zu verzeichnen" sagt Bürgermeister Feinig.

Der neue Gruppenraum für die dritte Ganztagesgruppe im Kindergarten in Feistritz.

Feuerwehr und Kanal

Neben der Fertigstellung des Feuerwehrzubaues der Stützpunktfeuerwehr wird für die freiwillige Feuerwehr in Suetschach für 204.000 Euro ein neues Feuerwehrauto angekauft, damit, bei nötigen Einsätzen, schnell und unkompliziert ausgerückt werden kann. Darüber hinaus soll der Oberflächenkanal in Suetschach fertiggestellt werden. Die Fertigfinanzierung beträgt 240.000 Euro.

Der weihnachtlich dekorierte Gemeindevorplatz in Feistritz im Rosental.

Fotovoltaikanlagen und Notstromaggregat

Nachhaltigkeit ist der Gemeinde sehr wichtig. Darum sollen im Jahr 2022 Fotovoltaikanlagen auf den gegebenen Amtsgebäuden, am Bauhof sowie um das Sportzentrum errichtet werden. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf 70.000 Euro. Darüber hinaus werden als Leuchtturmprojekt zwei Notstromaggregate für das Amtshaus und den Kindergarten angeschafft, die Kosten hierfür belaufen sich auf 45.000 Euro.