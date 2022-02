Im Februar beginnen neue Kurse in der Tanzschule Danek!

Nach den Semesterferien ist der Start in folgende Kurse möglich:

Discofox, Zumba für alle zwischen 12 und 18 Jahren, und Grundintensivkurs in Stockerau

Paso Doble in Korneuburg

Salsa in Spillern und

Boogie in Wolkersdorf

Nähere Informationen und Anmeldungen unter

Tanzschule Danek

tanzen@danek.at

0650/ 881 35 35

www.danek.at